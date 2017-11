MPS, Apponi: forte collaborazione con Bankitalia e Consob

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - I manager del"hanno messo in atto un insieme di attività dolose, hanno fatto di tutto per occultare le operazioni che avevano realizzato". Lo ha dichiarato il direttore generale di, davanti alla Commissione di inchiesta sulle banche, aggiungendo che quando ci si trova di fronte a un "intero sistema" è davvero complesso impedire operazioni fraudolente.Apponi ha poi assicurato che c'è stato un "forte grado di collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Consob ha collaborato con le procure di Siena e Milano, con Bankitalia e la Guardia di finanza".Il direttore generale della Consob ha poi ricordato che l'autorità tedesca Bafin negò le carte nel caso Santorini. "Ci hanno messo tre mesi per dirci di no. Poi ci hanno detto che c’erano elementi ma che stavano facendo approfondimenti. Non abbiamo mai avuto da Bafin il loro audit. Ce l’ha trasmesso solo la Procura di Milano nel 2016".