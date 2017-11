Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza sottotono per la borsa di Wall Street in unaPochi gli spunti sul fronte macroeconomico: è prevista la diffusione oggi di un, nel mese di ottobre. Prima della partenza del mercato, è stata pubblicata la statistica relativa all' indice sull'attività nazionale (CFNAI) che ha evidenziato un deciso e inaspettato miglioramento dell'economia nel Distretto Fed di Chicago.Sulle prime rilevazioni, ilsegna un guadagno frazionale dello 0,47%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.592,46 punti. In moderato rialzo il(+0,58%), come l'S&P 100 (0,5%).I volumi sono previsti contenuti in vista deiA livello societario, focus sudopo lo stop alla loro fusione da parte delle autorità americane della concorrenza . Intanto dalla Federal Reserve è giunta la notizia che Janet Yellen lascerà anche il proprio posto dal board , una volta che il nuovo governatore(+0,64%),(+0,58%) e(+0,53%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+1,63%),(+1,02%),(+0,86%) e(+0,86%).Al top tra i, si posizionano(+2,15%),(+1,96%),(+1,75%) e(+1,72%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,36%.