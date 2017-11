Padoan fiducioso sull'Italia: "Quadro generale in netto miglioramento"

(Teleborsa) - "Oggi il quadro generale è in netto miglioramento. L' economia si sta rafforzando , aumenta la produzione nel settore manifatturiero e nelle costruzioni , prosegue l'espansione delle esportazioni, è aumentata l'occupazione e si è rafforzata la fiducia di famiglie e imprese". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia,, in occasione dell'inaugurazione dell'anno di studi 2017-2018 dellaPer ricostruire la fiducia sono necessarie efficaci strategie di contrasto all'evasione che rappresentano "un elemento fondamentale per un sistema equo ed efficiente" ha sottolineato il ministro spiegando come negli ultimi anni si sia passati da "un approccio di tipo sanzionatorio e repressivo a interventi che favoriscono e incentivano l'adempimento fiscale dei contribuenti".ha ricordato che "nel 2016, grazie alla collaborazione costante tra Fiamme Gialle e Agenzia delle Entrate. Rispetto al 2015 e' aumentata del 10,8% l'IVA evasa scoperta dai reparti per quasi 5,5 miliardi di euro. Questi risultati - spiega- non si improvvisano, sono il frutto di un lavoro costante, meticoloso, quotidiano".Secondo il titolare del dicastero di Via XX Settembre "resta prioritario intensificare il processo di digitalizzazione del sistema economico e di recupero del gettito con l'estensione della fatturazione elettronica.". Secondo il ministro "la fattura elettronica rappresenta uno strumento imprescindibile per la riduzione dell'evasione nell'ambito delle transizioni anche tra operatori privati. L'Italia, ha ricordato il Ministro dell'Economia, "ha già avviato da alcuni anni un percorso di progressiva digitalizzazione, di cui la fatturazione elettronica è parte rilevante".Il Ministro si è soffermato sull'aumento dei fenomeni "diche - secondo- ha raggiunto dimensioni allarmanti". Con il disegno di legge di bilancio per il 2018, ha dichiarato, "sono state rafforzate le misure di contrasto alle frodi che si aggiungono alle già numerose iniziative poste in essere dall'amministrazione finanziaria in collaborazione con la Guardia di Finanza, per migliorare i controlli nazionali sui prodotti immessi in consumo e su cosiddetti missing trader (ovvero le società appositamente create per interporsi tra venditore ed acquirente finale che poi scompaiono senza pagare l'IVA dovuta)".