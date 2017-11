Turismo termale, a Fiuggi l'ultimo contest di Invitalia e MIBACT per startup e imprese

(Teleborsa) -. Una nuova iniziativa a favore di imprese e startupper di tutte le regioni termali è stata organizzata dal(MIBACT) e realizzata da, nella splendida cornice di Fiuggi, per ilOltre alle, fattore di non poco conto, sonoimprenditoriali e accedere alleIn palio ci sono infattiper ciascuna delle seivincitrici esaranno assegnati alle quattro migliori, associazioni e istituzioni che parteciperanno allaL’Agenzia per l’attrazione degli investimenti ha lanciato nei giorni scorsi una call gratuita – iscrizioni aperte fino alle 12 del 14 novembre - per raccogliere adesioni in tutta l’Italia per la partecipazione all’, l’evento di accelerazione e valorizzazione delle destinazioni termali, intese come grandi ricchezze del nostro Paese con grandi capacità di attrattive tutto l’anno e con un significativo potenziale di crescita. Si tratta del, il primo, dedicato ai Borghi e Cammini, si è svolto a Ocre (L’Aquila) il 20-21 giugno 2017, il secondo si è tenuto a Falcade (Belluno) dal 25 al 26 luglio sul tema della Montagna, mentre il terzo è stato organizzato a Salerno da 10 all’11 ottobre con filo conduttore il Mare.Glidedicato al turismo termale possono registrarsi gratuitamente sul sito di Invitalia o di FactorYmpresa e sottoporre la propria candidatura descrivendo brevemente l’idea.Queste leper sviluppare la proposta di business:di cui 20 di singole startup e 8 di aggregazioni di imprese. E’ previsto unper raggiungere la località termale laziale.Startup e aspiranti imprenditori saranno protagonisti di unae avranno l’opportunità diper rafforzare l’idea imprenditoriale, individuare i servizi necessari alla sua realizzazione e preparare un pitch da sottoporre alla giuria per la valutazione finale.