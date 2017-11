Astaldi si aggiudica tre nuovi contratti per 400 milioni di euro

Astaldi

(Teleborsa) -si aggiudicariferiti a progetti in Cile, Polonia eHonduras.Questi contratti, si legge in una nota, confermano la strategia di de-risking del Gruppo, con il progressivo riposizionamento delle attività su paesi a rischio più contenuto rispetto al passato.Nel dettaglio, inla commessa prevede la progettazione e la costruzione di una nuova struttura sanitaria nel centro cittadino.Insarà realizzato del più grande progetto idroelettrico privato in corso nel paese.In Polonia sarà realizzato invece un termovalorizzatore per il trattamento dei rifiuti urbani dell’area metropolitana Danzica-Gdinia-Sopot.Con queste acquisizioni, i nuovi ordini del periodo si attestano a 2,6 miliardi di euro, prevalentemente riferiti ad attività “core” da eseguire in aree geografiche a rischio più contenuto rispetto al passato (Cile, Nord America, Europa del Nord e Centro-Orientale), precisa Astaldi in una nota.