Borsa, SIT medita il passaggio sul Mercato Telematico Azionario

SIT

(Teleborsa) -progetta il passaggio sul Mercato Telematico Azionario.Il Consiglio di Amministrazione della società, quotata dal 20 luglio 2017 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (a seguito della fusione con la SPAC Industrial Stars of Italy 2) ha esaminato il(MTA), eventualmente Segmento STAR, in linea con quanto già comunicato al Mercato."Il passaggio della negoziazione delle azioni sull’MTA consentirà una maggiore visibilità (sia presso partner strategici, sia presso gli investitori istituzionali) e permetterà di beneficiare di una possibile maggiore liquidità del titolo grazie all’accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto all’AIM Italia, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi. Il tutto con un indubbio ritorno complessivo e di immagine" rileva SIT in una nota.Il CdA ha quindi conferito mandato al Presidente di convocare ldi questo progetto.Tale Assemblea,2017, sarà altresì chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 di Industrial Stars of Italy 2, società fusa per incorporazione in SIT con efficacia civilistica a partire dal 20 luglio 2017.