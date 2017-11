Borse europee in leggero rialzo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Immobiliare

Petrolifero

Utility

Vendite al dettaglio

Leonardo

Banca Generali

A2A

UBI Banca

CNH Industrial

Yoox

Astaldi

doBank

Biesse

IGD

Rai Way

Geox

Banca Carige

(Teleborsa) -, dopo i record messi a segno ieri da Wall Street e il finale al rialzo di stamane della borsa di Tokyo L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Lieve aumento dell', che sale a 1.283,3 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,99%.Invariato lo, che si posiziona a 142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,76%.incolore, timidamente positiva+0,14%, stabile+0,1%.(+0,64%),(+0,60%) e(+0,48%) in buona luce sul listino milanese. Il settore, con il suo -0,56%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+0,87%),(+0,78%),(+0,72%) e(+0,69%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -1,45%. Piccola perdita per-0,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,57%),(+1,85%),(+1,63%) e(+1,54%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,35%. Tentenna, che cede lo 0,60%.Sotto osservazione, nel giorno in cui parte l' aumento di capitale