Conti pubblici, Commissione UE pronta a dare i voti all'Italia

(Teleborsa) - Legge di Stabilità ancora sotto la lente dell'UE., per la lettera che. I presagi non annunciano nulla di buono visto che con la Manovra 2018, l'Italia rischia di non rispettare il Patto di stabilità.Lanon fa mistero di un debito pubblico tricolore, ritenuto ancora troppo alto e di un deficit strutturale che migliora solo marginalmente. A questo proposito, il vicepresidente della Commissione UE,ha bacchettato il Paese dicendo che " i conti non migliorano ". Nonostante un PIL in salita la posizione del vicepresidente UE sull'Italia non lascia spazio all'immaginazione.Di diverso avviso il Ministro dell' Economiache, non solo, ha preannunciato un deciso calo del debito pubblico per i prossimi due anni, ma che vede un Paese in netto miglioramento La lettera non sarà solo una formalità visto che conterrà richieste non solo di ulteriori informazioni sulla Legge di Stabilità, ma anche le eventuali misure economiche da prendere nei Paesi aderenti all, inclusa e soprattutto l'Su questo punto i commissari europei sono divisi tra i "falchi" che continuano a puntare sul rigore di bilancio e le colombe come eche guardando all'Italia vede un bicchiere mezzo pieno con un finalmente in ripresa ." Secondo il commissario UE una buona notizia che "faciliterà la riduzione del debito", la cui ampiezza "resta il principale punto debole" delle finanze pubbliche. Per questospinge affinché in Italia siano adesso adottate le misure antipopolari di risanamento finanziario che era più difficile realizzare durante la crisi.