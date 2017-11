I futures USA preannunciano un avvio poco mosso per Wall Street

Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Si prospetta un avvio in lieve rialzo per Wall Street.I futures sui principali indici statunitensi stanno infatti viaggiando poco sopra la parità in questa. Domani 23 novembre la Borsa USA rimarrà chiusa per i festeggiamenti del, mentre venerdì i mercati tratteranno solo per metà giornata.In virtù di ciò sonoDal fronte macroeconomico, i sussidi alla disoccupazione sono scesi poco più delle attese , anche se la media a quattro settimane ha segnato un lieve incremento. Deludenti, invece, gli ordini di beni durevoli, scivolati inaspettatamente dell'1,2% C'è attesa ora per la fiducia dei consumatori, che sarà rilasciata alle 16.00, anche se il dato più atteso sono iprevisti per le 20.00 ora italiana.A frenare la corsa degli indici -- potrebbe concorrere la delusione pere HP all'indomani dei conti deludenti e dell'annuncio della partenza del CEO di HP Enterprise Meg Whitman.A poco meno di mezz'ora dall'opening bell il derivato sull'S&P500 avanza dello 0,8% a 2.598 punti, quello sul Nasdaq guadagna invece lo 0,12% a 6.387 punti.