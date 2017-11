Ilva, Calenda: "Dal confronto ottenuti risultati"

ArcelorMittal

(Teleborsa) - "Nel confronto per Ilva si sono ottenuti risultati e "penso che si debba concludere rapidamente". E' così che la pensa il Ministro dello Sviluppo Economico,che lo ha dichiarato duranteun'intervista a Radio Capital."Abbiamo ottenuto, facendo un lavoro duro, il riconoscimento dei livelli salariali precedenti ora continua il confronto per abbassare gli esuberi che non significano licenziamenti perché saranno collocati nella bonifica. E' previsto un investimento di 5,3 miliardi di euro che è il più grande nell'industria". Il confronto, "penso che si debba concludere rapidamente".Intanto, i rappresentanti didurante un'audizione al Senato hanno spiegato che la società "offre un soluzione valida e credibile per l'Ilva".I portavoce della società indiana, che con il Grupposarà il nuovo proprietario dell'Ilva spiegano: "vogliamo riportarla a un livello sostenibile per il futuro dal punto di vista ambientale, industriale e della relazione con le comunità locali.sta lavorando con l'Antitrust europeo per convincere l'UE della validità del piano di rilancio dell'Ilva", ha affermato il vicepresidente del colosso siderurgico indianoIl vicepresidentenon ha risposto alle domande dei senatori sulle indiscrezioni degli ultimi giorni, secondo cui Bruxelles avrebbe chiesto di escludere il gruppo Marcegaglia dalla cordata. Bocca cucita anche sull'ipotesi di un'apertura all'ingresso della CDP nel capitale. "La Commissione ha sollevato alcuni punti - ha spiegato - stiamo trattando riga per riga. Penso che dobbiamo aspettare un po' di più".