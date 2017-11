Mercati europei positivi al giro di boa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa nonostante Bruxelles abbia "rimandato" l'Italia sui conti pubblici Sostanzialmente stabile l', che scambia a 1,175. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,32% in attesa della riunione OPEC Invariato lo, che si posiziona a 142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,78%.resta vicino alla parità(-0,12%), si muove in rialzoevidenziando un incremento dello 0,59%, bilancio positivo perche vanta un progresso dello 0,26%.i, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,41%),(+1,71%) e(+1,34%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari i comparti(-1,05%),(-0,62%) e(-0,46%).di Milano, troviamo(+3,39%) dopo il buy di Natixis (+2,05%) dopo le dichiarazioni di Calenda (+1,63%) e(+1,54%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,19%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,13%.Tra i(+5,22%) sul possibile arrivo di un nuovo socio (+3,27%),(+2,93%) e(+2,72%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -2,88%. In caduta libera, che affonda del 2,22%.scende dell'1,96%. Calo deciso per, che segna un -1,69%.