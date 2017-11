Per Airbus A350-1000 Certificazione "Type" da EASA e FAA in tempi record

Airbus

(Teleborsa) - Dopo numerosi test in volo effettuati i. L’aereo certificato è alimentato da motori Rolls-Royce Trent XWB-97. EASA A350-1000 Type Certification document è stato. Entrambi i certificati sono stati consegnati all’Airbus Executive Vice President Engineering, Charles Champion.che hanno contribuito a costruire e testare questo superbo velivolo widebody. A350-1000 beneficia della maturità del fratello di successo, l’A350-900, che si è tradotta in eccellenti performance.I tre A350-1000 flight test aircraft con motori Rolls-Royce hanno accumulato con successo oltre 1.600 ore di volo. Di queste, 150 ore sono state completate con lo stesso aeromobile in un airline like operational environment, per dimostrare la sua prontezza per l’entrata in servizio.Questo traguardo è stato appunto raggiunto a meno di un anno dal primo volo dell’A350-1000, avvenuto il 24 novembre 2016 dall’aeroporto Toulouse-Blagnac, dove si trova la Final Assembly Line dell’A350 XWB.La fusoliera di A350-1000 è di sette metri più lunga del "900" eCon la sua capacità di trasporto passeggeri aggiuntiva e lo stesso range dell’A350-900, l’A350-1000 è adatto per alcune delle rotte a lungo raggio più trafficate.A350-1000 ha inoltrecon A350-900, con il 95% degli stessi "sistemi".. Le prenotazioni combinate per A350-1000 e A350-900 erano pari a 858 aerei da 45 clienti al 31 ottobre. A350-900 è entrato in servizio nel gennaio 2015. Ad oggi più di 120 aerei di questo tipo sono stati consegnati ad operatori di tutto il mondo.