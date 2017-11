Riflettori su Strasburgo, al via udienza sul "caso Berlusconi"

(Teleborsa) - Riflettori puntati sunel giorno in cui la Corte dei diritti umani si appresta a "dire la sua" sulla Legge Severino che ha espulsodal Senato condannandolo all'incandidabilità per sei anni.Ha preso il via alle 9.15 alladei diritti umani la prima e unica udienza sul ricorso presentato dall'ex cavalierecontro la decadenza del suo mandato di senatore che non si è mai rassegnato alla sua ineleggibilità, sancita dalla Legge che prende il nome dall'alloraUna platea da record.per seguire il caso che desta attenzione a livello internazionale. Ad assistere, oltre giornalisti sono arrivati gruppi di studenti, avvocati e giuristi da tutta Italia, ma anche dall'estero.