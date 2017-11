Snaitech

(Teleborsa) - In data odierna - 22 novembre - è stato iscritto presso il competente Registro delle Imprese di Milano l’ atto di fusione per incorporazione in Snaitech della controllata totalitaria Società Trenn, stipulato in data 20 novembre 2017 L’efficacia giuridica della fusione, precisain un comunicato, decorrerà dal giorno 1° dicembre 2017, mentre gli effetti contabili e fiscali retroagiranno al 1° gennaio 2017.