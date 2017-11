Turismo termale, premiate a Fiuggi le 6 migliori startup di tutta Italia

(Teleborsa) - Dal servizio di analisi personalizzate per scegliere il percorso termale su misura, fino al portale dedicato al cicloturismo con noleggio bici e cura del corpo dopo passeggiate nella natura, passando per l’app che mette in rete le piscine termali e non nei giardini delle case private. Ma anche la promozione della “via delle Terme” e un vero e proprio Thermadvisor per avere sotto controllo, sul proprio device, l’offerta di cure termali, ma soprattutto di occasioni di divertimento, di conoscenza dei beni culturali del luogo. A seguire, l’innovativo progetto di medical tourism e un motore di ricerca sulla ristorazione sana e naturale con soggiorni ecocompatibili e di relax.Sono questi alcuni dei, l’iniziativa di accelerazione per la creazione di nuove imprese innovative realizzata nell’ambito deldele coordinata daLa sfida ha visto lae ammesse allarealizzata con la supervisione di tutor dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo delle imprese e degli esperti del Mibact.Alleè stato consegnato un, mentre lehanno ricevutosempreLesono:, servizio web specializzato nel medical tourism, per accompagnare la persona prima, durante e dopo i giorni di cura., Nuovo sistema di certificazione e promozione internazionale dei Comuni virtuosi del turismo termale nazionale e delle strutture che offrono servizi orientati al benessere e alla cura del corpo., che promuove l’offerta turistico-termale nel territorio di Bagno di Romagna (FC) attraverso una Card con la quale i clienti ottengono prodotti e servizi a prezzi vantaggiosi e condizioni speciali., una piattaforma che mette in rete la collettività degli operatori delle località termali con l’obiettivo di portare i viaggiatori a vivere nuove esperienze turistiche e di benessere., che offre pacchetti turistici specializzati nel benessere del sonno, silenzio e respiro, digital detox., e-commerce dedicato all’acqua e ai prodotti dedicati alla cura del corpo con marchio Fiuggi.Lesono invece:, che offre servizi alle imprese pubbliche e private che gravitano nelle destinazioni termali e che offrono servizi turistici., che offre tre giorni di cicloturismo e benessere nella località termale di Tabiano., che integra i singoli prodotti termali della Valdichiana Senese con le altre risorse del territorio., una rete di 33 imprese che intende rilanciare e riposizionare l’offerta di Fiuggi a partire dall’acqua, storico brand commerciale di Fiuggi, per arrivare a declinare tutte le possibilità di benessere insite nella destinazione. I