Wall Street pensa già al Giorno del Ringraziamento

(Teleborsa) - Wall Street si conferma poco mossa e con volumi sottili in questala Borsa USA rimarràper i festeggiamenti del, mentre venerdì i mercati tratteranno solo per metà giornata.Dal fronte macroeconomico, i sussidi alla disoccupazione sono scesi poco più delle attese , anche se la media a quattro settimane ha segnato un lieve incremento. Deludenti gli ordini di beni durevoli, scivolati inaspettatamente dell'1,2% mentre ha sorpreso positivamente la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan Ma il dato più atteso sono iprevisti per le 20.00 ora italiana. Secondo gli analisti le minutes potrebbero confermare l'intenzione della Federal Reserve di procedere con un nuovo rialzo dei tassi a dicembre, anche se resta da da chiarire il dibattito sull'inflazione In questo momento Prevale ilsegna un leggero calo dello 0,28%, mentre loè invariato a 2.596,87 punti. Suil livelli della vigilia anche il(+0,05%).Da rilevare chedel Dow Jones,(+2,09%),(+1,65%),(+1,63%) e(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1%.Al top tra i, si posizionano(+4,90%),(+3,68%),(+3,67%) e(+3,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,22%. Calo deciso per, che segna un -1,87%.