Agcom: dal 2018 al via ConciliaWeb

(Teleborsa) - Rendere più semplice e veloce l’accesso dei consumatori al sistema di risoluzione delle controversie nei confronti degli operatori di telefonia e dellegrazie ad un innovativo sistema denominato. Questo il fine primario dell’avvio del procedimento di modifica delle procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie tra operatori ed utenti presso i) e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (), deliberato dal Consiglio dell’Authority, relatoreL’Autorità, a partire dal 2002, ha garantito agli utenti la possibilità di risolvere le controversie con i propri operatori recandosi presso ildella propria Regione."Dal 2018, grazie altale opportunità potrà essere sfruttata senza la necessità di spostarsi dal proprio domicilio o luogo di lavoro, ma semplicemente accedendo al portale dal proprio PC o smartphone”, spiegaI consumatori potranno dunque accedere al sistema di risoluzione delle controversie e alle procedure di conciliazione presso i Co.Re.Com con qualunque device e, con pochi click partecipare ai procedimenti in modo interamente informatizzato."Con la delibera approvata - conclude il Commissario- si dà impulso ad un progetto di trasformazione digitale delle procedure dell'Autorità e dei, volta a rafforzare un’attività che, nel 2016, ha garantito ai 90 mila utenti italiani che si sono rivolti ai Co.Re.Com circa 30 milioni di euro di indennizzi, mentre nel solo primo semestre del 2017 questa attività ha portato alla risoluzione di oltre 33mila controversie, il 77% delle quali sono state risolte con un accordo, per un valore complessivo – in termini di rimborsi e indennizzi – di circa 14,5 milioni di euro".