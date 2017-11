Commercio estero Italia, lievita il surplus extra UE a ottobre

(Teleborsa) -, nonostante la temporanea frenata dell'export. E' quanto rileva ultimo rapporto Istat.ed è inrispetto a quello dello stesso mese del 2016 (+3.8 miliardi) ed anche rispetto all'avanzo del mese di settembre . Il surplus nell'interscambio di prodotti non energetici (+7.025 milioni) è in forte crescita rispetto a ottobre 2016 (+6.107 milioni).Ottobre è stato caratterizzato da una, mentre le importazioni sono in aumento (+1,7%). La diminuzione congiunturale delle vendite verso i paesi extra Uee coinvolge quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie., la dinamica congiunturale dell’verso i paesi extra Ue, risulta comunque ampiamente positivae conferma ladelle esportazioni (che passa a +9,4% eliminando l’effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi).La crescita è marcata pere per i; di intensità minore per i beni strumentali (+11,9%) e i beni di consumo durevoli (+7,4%).(+8,4%, che si riduce a +5,6% eliminando l’effetto prodotto dal diverso numero di giorni lavorativi) coinvolgendo tutti i comparti.A ottobre 2017, rispetto allo stesso mese del 2016,(+26,9%), paesi(+25,6%),(+17%),(+15,6%),(+14,3%),(+12,7%) e(+12,6%) aumenta in misura superiore rispetto a quello medio delle esportazioni.(-11,6%).Gli acquisti di beni da paesi OPEC (+35,2%) e Svizzera (+13,5%) registrano aumenti superiori a quello medio delle importazioni. Con riguardo ai paesi Asiatici (-18,2%) e Russia (-5,9%), si segnala invece un forte calo.