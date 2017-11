Con il maltempo tornano i tartufi, prezzi in calo del 20%

(Teleborsa) - Non solo danni, con il maltempo di novembre è svolta nei boschi per ilcon improvviso aumento delle nascitedi sempre toccando i 6000 euro al chilo al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della perturbazione che ha sferzato l’Italia dopo una siccità record ha fatto registrare un aumento delle precipitazioni del 38% rispetto alla media nella prima decade di novembre secondo l’Ucea.Il ridimensionamento delle quotazioni riguarda tutte le mostre, le sagre e le manifestazioni dedicate al tartufo ancora in corso lungo tutto lo stivale che – precisa la Coldiretti – coinvolgono in Italia circa 200.000 raccoglitori ufficiali che riforniscono negozi e ristoranti,tra fresco e trasformato. Si tratta di appuntamenti che rappresentano una ottima occasione per acquistare o assaggiarlo nelle migliori condizioni e ai prezzi più convenienti ma anche per difendersi dal rischio dell’inganno con la vendita di importazioni low cost spacciate per italiane.Dalsono numerosi i territori battuti dai ricercatori rinfrancati dalle nuove opportunità che si presentano.