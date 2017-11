Federal Reserve pronta ad un ritocco dei tassi a dicembre ma persistono rischi

(Teleborsa) -, anche se l'inflazione continua a deludere e preoccupare i banchieri statunitensi. E' quanto emerso dai, il comitato di politica monetaria della banca centrale USA.Nella riunione tenutasi fra il 31 ottobre ed il 1° novembre, i banchieri hanno confermato che un, avallando la "quasi certezza" del mercato, che scommette al 91,5% su unNon è però l'aumento dei tassi a dicembre ad esser messo in, quanto il(erano attesi almeno tre ritocchi).Oltre all'inflazione c'è un altro fattore che preoccupa il FOMC: si tratta del. I banchieri hanno citato in proposito il(i ripetuti record raggiunti da Wall Street) e la volatilità bassa, esprimendo il "timore che un repentino cambio di rotta dei prezzi degli asset possa avere effetti dannosi per l'economia".Per il resto, la Fed ha confermato le attese di una, costruita sul buon andamento delA questi fattori positivi si contrappone, che preoccupa i banchieri, perché conferma chein un incremento delle pressioni inflazionistiche e questo fattore potrebbe anche non essere transitorio, come recentemente confermato dal Presidente uscente Janet Yellen.