Grecia, la BCE riduce ancora i prestiti di emergenza alle banche

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europeache la Banca Centrale della Grecia può erogare agli Istituti di credito ellenici.Il Consiglio direttivo dell'Eurotower, riunitosi ieri, ha infattidi euro portandolosu suggerimento della Bank of Greece. L'ammontare rimarrà a disposizione fino a giovedì 14 dicembre (incluso).L'autorità monetaria ellenica motiva questa riduzione con il, tenendo anche in considerazione i flussi di depositi del settore privato.Giusto ieri il Governo ellenico ha alzato le previsioni di crescita economica per il 2018 . Il PIL è visto ora in aumento del 2,5%.