Hera firma con RSE accordo di collaborazione per efficienza energetica nell'industria

(Teleborsa) -, la società di ricerca del Gestore Servizi Energetici, e il Gruppohanno deciso di fare sistema firmando un accordo di collaborazione per l'efficienza energetica nell'industria. In particolare l'obiettivo finale dell'intesa è promuovere l’innovazione e il miglioramento delle prestazioni dell’assetto produttivo nazionale in una logica di sistema.RSE, in piena sintonia con la sua missione (sviluppare progetti di ricerca di interesse pubblico, con un approccio applicativo e di sistema), punta così a mettere a fattor comune le proprie conoscenze nel campo dell’efficienza energetica nei settori produttivi, acquisite in studi e analisi su scala nazionale e internazionale, con le valutazioni e le esperienze maturate da Hera nell’ambito delle attività fornite sul territorio nazionale.Questo approccio win-win consentirà di favorire il trasferimento delle conoscenze e di verificare sul campo la funzionalità e la sostenibilità delle soluzioni individuate, con l’obiettivo finale di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e in generale il miglioramento delle prestazioni dell’assetto produttivo nazionale.Un primo ambito di collaborazione riguarderà il progetto europeo EU MERCI, finanziato dalla Commissione europea e che vede RSE come capofila. Un progetto ambizioso, finalizzato all’individuazione delle “good practice” di efficienza energetica in processi industriali di aziende europee. Hera metterà a disposizione la propria esperienza di gestione e supervisione di processi industriali tipici dei proprio impianti (depurazione acque, impianti di termovalorizzazione, acquedotti ecc.), oltre che l’esperienza maturata negli stabilimenti industriali. Lo scopo è di incrociare e “validare” i numerosi dati raccolti, con esperienze dirette in impianti reali, in modo da permettere un’analisi più completa e approfondita.L’accordo mantiene una connotazione aperta, nell’ambito della quale di volta in volta le parti potranno valutare il reciproco interesse a collaborare su tematiche energetiche o ambientali, come le strategie per stimolare il risparmio energetico verso i clienti finali o la propensione degli stabilimenti industriali verso forme di flessibilità del carico a beneficio del bilanciamento della rete elettrica nazionale.Per i temi ambientali, in particolare, la collaborazione riguarderà lo sviluppo dell’economia circolare associata ad impianti di recupero di prodotti per lo smaltimento dei rifiuti per la produzione di energia o biometano.