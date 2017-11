MPS, offerta pubblica di scambio chiude con l'83,5% di adesioni

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -comunica i risultati definitivi dell’offerta pubblica volontaria parziale di scambioe transazione rivolta ai titolari delle azioni ordinarie della Banca rivenienti dalla conversione del prestito obbligazionario subordinato denominato “€2.160.558.000 Tasso variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018”.Durante il Periodo di Adesione all’Offerta (31 ottobre 2017 - 20 novembre 2017) sono state validamente portate in Adesione all’Offerta n. 198.521.533 Azioni BMPS UT2, pari all’(pari a complessive n. 237.691.869).Sulla base delle suddette Adesioni, il Coefficiente di Riparto definitivo è pari a 92,275041%, per cui l’Offerente, in nome e per conto del MEF, acquisterà il 92,275041% delle Azioni BMPS UT2 portate in Adesione da ciascun Aderente e restituirà, nei termini indicati nelDocumento di Offerta, le rimanenti Azioni BMPS UT2.