MPS, Tesoro deposita lista per CdA. Confermati Falciai e Morelli

(Teleborsa) - Il Ministero del'economia e delle finanze (MEF) ha designato i candidati per il Consiglio di Amministrazione e il collegio dei sindaci diin vista dell'assemblea dei soci del 18 dicembre.Nella lista definita ieri, 22 novembre, dal Tesoro, che detiene la maggioranza assoluta dell'Istituto senese, c'è la conferma di, attualmente Presidente e Amministratore Delegato.Confermati anche degli amministratorie gli indipendenti(già nei CdA di), Stefania Bariatti, professoressa di diritto internazionale all'Università di Milano, e il dirigente del MEFLesono(amministratore di),, avvocato e già nel CdA di, professore all'università di Siena,, professoressa alla Sapienza di Roma,(fino a inizio del 2017 senior partner McKinsey) ePer illa lista prevede i nomi di(sindaci effettivi) e(sindaco supplente).Conferma dunque per il presidente Falciai e l'AD Morelli. Cambierà invece il vice Presidente che oggi è Roberto Isolani, indipendente, e componente del Global Management Committee di BTG Pactual ed Head of International Client Coverage. Al suo posto andrà Antonino Turicchi, dirigente del MEF, e responsabile della direzione finanza e privatizzazioni.Il Consiglio di Amministrazione di MPS è composto da 13 membri.e in questo caso entrerebbero tutti i 12 amministratori della lista del Tesoro.. Al riguardo, che detiene circa il 4,3% di Rocca Salimbeni, ha depositato la lista per il Consiglio con i nomi di