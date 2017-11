Pierrel, in arrivo un aumento di capitale da 35 milioni di euro

Pierrel

(Teleborsa) - Ricapitalizzazione in vista perL’Assemblea degli azionisti del fornitore dell'industria farmaceutica ha infatti deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile,da sottoscriversi, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.