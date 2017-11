Risparmio gestito, raccolta ottobre a 6,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Buone notizie dal risparmio gestito in Italia.L'si è aperto infatti conSecondo i dati rilevati da Assogestioni, e relativi a ottobre, a sostenere lasono per la quasi totalità iche chiudono il mese con, un dato che porta il bilancio da inizio anno di questi strumenti sopra i 64 miliardi.Le, tra gennaio e ottobre 2017, hanno invece raccolto circa 22 miliardi (46 milioni a ottobre), portando così. Un dato in crescita del 56% rispetto ai 55,6 miliardi di fine 2016.I flussi positivi dei fondi aperti hanno interessato le maggiori macrocategorie, passando dai 565 milioni dei fondi monetari ai 2,7 dei flessibili. In mezzo si segnalano gli 1,6 miliardi raccolti dai prodotti bilanciati e il miliardo degli obbligazionari. Raccolta positiva anche per gli(+849 milioni). Solo iriportano deflussi contenuti, per 15 milioni.Alla fine di ottobre ilraggiunge la, quasi equamente suddivisi tra gestioni di portafoglio (1.025 miliardi, equivalenti al 49,3% del patrimonio gestito) e gestioni collettive (1.054 miliardi – il 50,7% del patrimonio).