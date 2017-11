Wall Street chiusa per Thanksgiving Day

(Teleborsa) -, che oggi resterà chiusa per celebrare il Giorno del Ringraziamento o Thanksgiving Day.La borsa americana aprirà di nuovo i battenti domani 24 novembre con le contrattazioni che osserveranno un orario ridotto. lQuella delè una festività molto sentita negli, non solo per il suo significato simbolico, ma anche perché dà il via formalmente al periodo natalizio, un po' come la festività dell'8 dicembre in Italia. Già nei giorni scorsi i volumi sono risultati ridotti rispetto alla media.Anche fra i trader si sente aria di festività e domani 24 novembre, alla riapertura, saranno ben pochi nelle sale operative, anche perché segue l'ormai noto, ovvero il giorno che dà inizio al maggior periodo di vendite per l'industria retail americana.