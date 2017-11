Borse, Milano accelera grazie all'exploit delle banche

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

Mediaset

BPER

Banco BPM

UBI Banca

Brembo.

(Teleborsa) - Il boom di acquisti sulle banche fa cambiare rotta a Piazza Affari e alla maggior parte delle altre Borse europee.Dopo un avvio sottotono il listino milanese si è portato saldamente in territorio positivo mostrando ora un guadagno dello 0,50% sulAd infiammare il comparto bancario voci secondo cui nella nuova direttiva bancaria su cui sta lavorando il Parlamento europeo (Crr2 e Crd5) ci sarebbe una(non performing loans, o NPL).Di un certo aiuto l' IFO migliore delle attese , unico dato market mover in una giornata che potrebbe essere caratterizzata da volumi sotto la media per la chiusura di Wall Street di ieri e per il fatto cheSul valutario, l'continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,187.Tra le commodities, l'è sostanzialmente stabile su 1.290,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,78% sostenuto dalla disponibilità della Russia a discutere l'estensione dell'accordo sul taglio della produzione , durante la prossima riunione di Vienna, in agenda il 30 novembre.Invariato lo, che si posiziona a 143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,80%.avanza dello 0,13%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,23% mentreavanza dello 0,24%.di Piazza Affari, decollasul possibile accordo con TIM per la cessione dei contenuti televisivi Tra le banche, invece, volanocon un importante progresso del 6,05%, il, che mostra un incremento del 5,93% e, con una marcata risalita del 4,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su