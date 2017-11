Brexit sul tavolo di Bruxelles per sbloccare i negoziati

(Teleborsa) - Il premier britannico T heresa May sempre più sotto pressione per il negoziato sulla Brexit , incontrerà oggi il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk.L'incontro, propedeutico allo sblocco dei negoziati, è previsto durante il, giunto alla sua quinta edizione e, che per la prima voltaPer prepararsi al confronto con May, Tusk si è prima visto con il. L'incontro con la premier britannica, esprime l'urgenza di procedere nella prima fase del negoziato, affinché il prossimo vertice dei leader del 14 e 15 dicembre, possa dare il via libera alle trattative sulla seconda fase, quella che riguarda iNei giorni scorsi Tusk aveva esortato Londra a definire il piano di uscita dall'Unione europea, entro inizio dicembre, così da ottenere il via libera per avviare le trattative sulle questioni commerciali del post- Brexit , il punto chiave per capire i futuri equilibri e le conseguenze sulle diverse economie.Il premier britannico incontrerà anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, il prossimo 4 dicembre a Bruxelles.