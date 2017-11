ENI, Descalzi aggiorna il Presidente di Cipro sulle attività nel Paese

ENI

(Teleborsa) - Si è parlato di eventuali future opportunità congiunte oggi a Nicosia durante l'incontro tra l'Amministratore Delegato di, e il Presidente della Repubblica di Cipro,L’Amministratore Delegato di ENI, dopo aver aggiornato il Presidente Anastasiadis sulle attività di ENI nel Paese, ha riconfermato l’impegno della società nell'esplorazione dell’offshore del paese e più in generale del Mediterraneo Orientale e ha illustrato al Presidente la prossima campagna esplorative nella zona economica esclusiva (EEZ) di Cipro.ENI e il suo partner Total hanno in programma di iniziare la campagna esplorativa nelle acque EEZ del Blocco 6 verso la fine di quest’anno, appena 9 mesi dopo la firma dell'Exploration and Production Sharing Contract (EPSC). ENI assieme al partner Kogas confermano in seguito l’inizio della campagna esplorativa nel Blocco 3.Durante l’incontro si è anche discusso delle opportunità di sviluppo delle risorse energetiche cipriote, attraverso il possibile utilizzo di infrastrutture, dove ENI è già presente come Shareholder, già esistenti in Egitto.Infine Claudio Descalzi ha illustrato al Presidente le possibili sinergie correlate a progetti energetici futuri nel Mediterraneo Orientale, un area che potrebbe rappresentare un’importante fonte di diversificazione energetica e una nuova via di approvvigionamento per le future forniture di gas all’Europa.