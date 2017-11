Le Borse europee partono col freno a mano tirato. A Milano scatta Mediaset

Euro / Dollaro USA,

(Teleborsa) -, che ieri non hanno potuto contare su Wall Street rimasta chiusa per il Giorno del Ringraziamento . Oggi i listini americani riapriranno ma con orario ridotto, cosa che potrebbe influire sui volumi.Di scarso aiuto la performance senza direzione dei mercati asiatici . Scarsi anche gli spunti macroeconomici fatta eccezione per l'di novembre.Sostanzialmente stabile l'fermo a 1,185.Tra le commodities, l'è stabile su 1.290,8 dollari l'oncia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno dello 0,97%, sostenuto dalla disponibilità della Russia a discutere l'estensione dell'accordo sul taglio della produzione di petrolio decisa dai paesi OPEC e non OPEC , durante la prossima riunione di Vienna, in agenda il 30 novembre.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,79%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, così come, con ilche si ferma a 22.439 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.770 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,02%),(+1,00%) e(+0,70%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 5,01% in scia al possibile accordo conBene le banche, in particolareLe peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,72%.di Milano,(+1,23%),(+1,14%),(+1,05%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,57%.Tentenna, che cede lo 0,55%.