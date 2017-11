Londra, stazione metro Oxford Circus evacuata dopo spari

(Teleborsa) - Momenti di panico aLa stazione della metropolitana dis è stata evacuata e chiusa per un "incidente" che riguarda "un passeggero".Lo rivelain un tweet precisando che gli agenti intervenuti nella stazione stanno indagando sull'incidente che si sospetta possa "avere a che fare con il terrorismo".Secondo le prime frammentarie ricostruzioni, l'intervento della polizia si è reso necessario dopo la segnalazione di "colpi di arma da fuoco" sparati da una persona. Lo conferma, ribadendo che al momento non risultano comunque vittime, mentre proseguono le indagini.La polizia della City raccomanda di non recarsi nei pressi della stazione didove la circolazione dei treni della metropolitana non risulta essere stata fermata.