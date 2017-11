Mercati europei alla finestra. A Milano bene le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa di nuovi passi da parte della Fed Seduta positiva per l', che mostra un guadagno dello 0,73%. Prevale la cautela sull', mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza a 58,56 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi 146 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,82%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,45%, senza slancio, che chiude con un -0,1%, composta, che cresce di un modesto +0,22%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,64 miliardi di euro, in calo del 20,73%, rispetto ai 2,07 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 206.814, rispetto ai 248.242 precedenti.Tra i 223 titoli trattati, 110 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 104 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 9 titoli.(+1,92%),(+1,06%) e(+0,67%) in buona luce sul listino milanese. Ad infiammare il comparto bancario voci secondo cui nella nuova direttiva bancaria su cui sta lavorando il Parlamento europeo (Crr2 e Crd5) ci sarebbe una norma che sterilizza gli effetti sul bilancio della cessione di crediti deteriorati . Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,95%),(-0,92%) e(-0,62%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un incremento del 5,86%. Svettache segna un importante progresso del 4,81%. Vola, con una marcata risalita del 4,10%. A dare linfa al Biscione indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe in dirittura d'arrivo l'accordo commerciale con TIM sui contenuti televisivi . Brilla, con un forte incremento (+2,51%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -2,72%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%. Riflessiva+0,07% su un possibile scorporo della rete del FTSE MidCap,(+3,69%),(+1,97%),(+1,71%) e(+1,62%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -2,42%. Calo deciso per, che segna un -1,54%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%.