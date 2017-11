Nuova sala VIP all’Aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) - L’apre la nuova sala VIP 'Passenger Lounge' di, situata nell'area di imbarco D del Terminal 3 del Leonardo da Vinci. La sala, realizzata secondo un concept moderno e accogliente, si estende su 250 metri quadrati ed è aperta tutti i giorni dalle 5.30 alle 20.30.La Passegger Lounge, presidiata da personale della società di handling Aviapartner, dispone di comode sedute, un corner dedicato all'offerta enogastronomica, dal caffè alla cena, giornali e riviste, monitor dove potersi intrattenere con la programmazione disponibile a cui si ha diritto acquistando il ticket di accesso (26 euro per gli adulti e 13 euro per i minori di 16 anni)."Questa inaugurazione è un ulteriore passo in avanti nella costante ricerca della qualità al servizio dei passeggeri: in questo senso stiamo portando avanti un lavoro importante sulle sale d'accoglienza. La nuova sala, molto bella ed accogliente, è un'evoluzione positiva", ha detto l'Amministratore Delegato di