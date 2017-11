Piquadro

(Teleborsa) - Mattinata proficua per i titoli, in rialzo dell'1,75% a Piazza Affari.Ieri il brand di prodotti in pelle ha alzato il velo sul bilancio del primo semestre , evidenziando una marcata accelerazione dei ricavi (+36,9%) e un miglioramento dell'utile netto del 4,8%.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1,997 e successiva a quota 2,051. Supporto a 1,943.