Trasporti, Delrio: "Mobilità sostenibile è la priorità"

Connettere l'Italia

(Teleborsa) - "La sostenibilità è la priorità nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto". E' quanto sottolineato daldove ha presentato la strategia del"che mette al centro lo spostamento del trasporto merci dalla gomma al ferro.ha ricordato che il primo passo affrontato per infrastrutture sostenibili è stata la pianificazione: "Nelle linee guida per la valutazione delle opere pubbliche, definite per programmare e pianificare in modo efficiente,. Intermodalità e interconnessioni con un forte accento sulla cura del ferro, per i passeggeri e per le merci - ha sottolineato il Ministro - è una delle strategie privilegiate infatti dalper rendere più efficienti e sostenibili i servizi." - ha aggiunto illustrando il piano per il trasporto pubblico locale e le metro. "Da 25 anni non c'era una pianificazione per le linee metropolitane, che ora invece abbiamo voluto mettere in campo con risorse certe, in un piano Marshall che riguarda anche il rinnovo dele dei mezzi pubblici per 10 miliardi di euro".