Trasporto Pubblico Locale, Delrio firma decreto da 1,9 miliardi

(Teleborsa) -Il decreto per il riparto alleè stato firmato dale trasmesso alIl riparto avviene tenendo contoe dei criteri indicati nel DPCM del 26 maggio,In particolare,, tranne per le Regioni che abbiano subito eventi calamitosi negli anni successivi a quello di riferimento.Il decreto consente la distribuzione di importanti risorse per il trasporto pubblico locale per 1,9 miliardi. Si tratta del 40% a completamento del 60% già ripartito.