Wall Street mette a segno un lieve rialzo

(Teleborsa) -Dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento , la borsa americana ha riaperto i battenti oggi 24 novembre, chiudendo anticipatamente gli scambi alle 19:00, ora italiane., scarna l'agenda che ha visto solo i dati sui PMI servizi e manifatturiero che si sono rivelati in discesa deludendo le attese.Nel giorno delsono stati i titoli dei gruppi retail gli osservati speciali. L'ormai notoè il giorno che dà inizio al maggior periodo di vendite per l'industria retail americana.Intanto lasta ancora pensando ad un rialzo dei tassi a dicembre, anche se l'inflazione continua a deludere e preoccupare i banchieri statunitensi. E' quanto emerso dai verbali dell'ultimo incontro delTra gli indici a stelle e strisce, ilche si ferma a 23.557,99 punti, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionalearrivando a 2.602,42 punti. In moderato rialzo il(+0,36%), come l'S&P 100 (0,2%).per i comparti(+0,54%) e(+0,45%).Al top tra i(+1,63%),(+1,03%),(+0,82%) e(+0,59%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,58%) che beneficia delle vendite messe a segno nel Black Friday. Il titolo sale a dispetto degli sciopero dei dipendenti in Germania e Italia.(+2,55%),(+2,06%) e(+1,50%)., invece, si manifestano su(-1,63%)., con un forte ribasso dell'1,58%., che evidenzia una perdita dell'1,56%., con un decremento dell'1,51%.