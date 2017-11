100 billion Bezos: il fondatore di Amazon come Bill Gates

Amazon

(Teleborsa) - Peril Black Friday, di nero, ha solo il nome.Grazie all'apprezzamento dei titolilegato al boom di vendite collezionate nel giorno di shopping più famoso dell'anno e alle attese per un altrettanto proficuo Cyber Monday , ladel fondatore del gigante del web statunitense ha, per la precisione 100,3 miliardi.Prima di Bezos solo Bill Gates, nel 1999, era riuscito in tale impresa. Secondo ilda ottobre l'imprenditore americano ha superato in ricchezza il padre di, che ha una fortuna di 86,8 miliardi di dollari. Al terzo posto il "guru di Omaha" Warren Buffett, che si deve "accontentare" di 78,9 miliardi.Resta ora da capire cosa ne farà, Bezos, di tanta ricchezza. Lo scorso 15 giugno aveva chiesto viaidee per realizzare progetti filantropici.