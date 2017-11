Cambio di marcia per le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Anchesi allinea al vento europeo degli acquisti seppur conSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,194 dopo lo scatto ai massimi da due mesi alimentato dall' IFO record e dall'aprirsi di uno spiraglio per un governo di larghe intese in Germania . Da domani il focus sarà sul PIL in Francia e sull'inflazione in Germania.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,56 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a 142 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,78%.sostanzialmente invariato, che riporta un +0,11%. Sostanzialmente tonico, +0,36%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,20%., con ilche si attesta a 22.455 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,71%),(+0,91%) e(+0,61%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,63%),(-0,60%) e(-0,54%).di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,95%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,84%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,82%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,82%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%.Debole-0,34% che starebbe considerando la quotazione del 50% di Magneti Marelli nel 2018