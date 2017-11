Debole Piazza Affari in sintonia con gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Avvio sottotono per le principali borse europeei, che hanno ritracciato dai massimi decennali toccati nella seduta di venerdì.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,193 dopo lo scatto ai massimi da due mesi alimentato dall' IFO record e dall'aprirsi di uno spiraglio per un governo di larghe intese in Germania . Si comincia quest'oggi con gli indici di fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia e le vendite di nuove case negli Stati Uniti. Da domani il focus sarà sul PIL in Francia e sull'inflazione in Germania.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,8%) si attesta su 58,48 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a 143 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,78%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,24%. Resta vicino alla parità(-0,14%), tentenna, con un modesto ribasso dello 0,34%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,31%.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,86%),(-0,72%) e(-0,72%).Unaper Piazza Affari, con quasi. Tiene+0,20% che starebbe considerando la quotazione del 50% di Magneti Marelli nel 2018 I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,10%.scende dell'1,07%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,92%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,69%),(+2,08%),(+1,27%) e(+0,64%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,26%.