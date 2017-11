Digital Magics, Tamburi Investment trasferisce azioni a controllata StarTIP

Digital Magics

Tamburi Investment

(Teleborsa) -, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana ha ricevuto comunicazione dal proprio azionistaPartners che ha provveduto adi Digital Magics detenute direttamente (n. 1.491.305 Azioni)Poichédeteneva già n. 193.414 Azioni di Digital Magics, detiene ora n. 1.684.719 azioni ordinarie corrispondenti al 23,043% del capitale sociale (equivalente a quanto in precedenza posseduto, direttamente e indirettamente, da Tamburi Investment Partners) eL’operazione si inquadra, come preannunciato, "nel programma di Tamburi Investment Partners di aggregare in StarTIP tutte le proprie partecipazioni nel settore digitale e innovazione. StarTIP prevede di investire fino a 100 milioni di Euro in imprese e progetti nell’area delle startup, del digitale e dell’innovazione".