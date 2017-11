Fincantieri - STX, Bono: "Europa pronta a confrontarsi con il mondo"

Fincantieri

(Teleborsa) - "Creare in campo militare e civile uno dei più grandi hub mondiali, se non per dimensione almeno per tecnologia, per capacità di sviluppare grandi contratti, di sviluppare innovazione, e di contribuire, partendo dall'industria,". E' così che la pensa, amministratore delegato di Fincantieri che oggi 27 novembre, a Trieste ha ricevuto il Master Honoris Causa al MIB (School of Management) di Trieste.ha sottolineato poi che è per questi motivi che Fincantieri ha acquisito Stx France . "Il resto del mondo, piaccia o non piaccia - ha concluso- soprattutto in alcuni settori va verso giganti con i quali è impossibile confrontarsi se non si hanno le dimensioni giuste".Per il numero uno di Fincantieri, i risultati ottenuti"stanno dimostrano la capacita' dell'azienda di far fronte ad una sfida rilevante".Intanto,annuncia di aver consegnato alle, sul quale sono stati eseguiti degli interventi di ammodernamento realizzati presso il bacino di carenaggio gestito dal Gruppo all'interno delLo scopo dei lavori, durati circa 6 mesi, è stato quello di migliorare notevolmente la capacità di reazione dell'unità. L'ammodernamento ha riguardato anche l'installazione di un nuovo impianto di propulsione principale, altri macchinari e attrezzature, così come la revisione della maggior parte dei sistemi di bordo.e deriva dall'evoluzione del progetto della classe dei pattugliatori "Diciotti", unità costruite da Fincantieri per la Guardia Costiera Italiana.Il progetto di upgrade è stato cofinanziato dal Fondo Europeo Sicurezza Interna.