Giglio Group corre a Piazza Affari dopo l'avvio di iBox Marketplace

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in progresso del 4,15%.Driver principale del rialzo è l'annuncio dell'avvio di iBox Marketplace, la piattaforma mondiale multi brand per l'e-commerce.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 7,32 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 7,52. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 7,24.