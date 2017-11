Inflazione, cresce la spesa europea per cibo e cura persona

(Teleborsa) -- Nel terzo trimestre del 2017 l'importo pagato dagli europei per l'acquisto di), come il cibo e i prodotti per la cura della persona e della casa, è salito del. I dati emergono dal Nielsen Growth Reporter che monitora l'andamento dei mercati del largo consumo in 21 Paesi europei."L'aumento dei prezzi nel largo consumo è riconducibile- dichiara in un comunicato Romolo de Camillis, Retailer Director di Nielsen per l'Italia. "In generale, l'upgrade del carrello della spesa dipende da acquisti di alimenti freschi, prodotti naturali, prodotti premium. I consumatori sempre più spesso compiono scelte salutistiche e identitarie, e la qualità della spesa diventa sinonimo di benessere."In questo trimestre il: oltre a pagare prezzi più alti, i consumatori in Europa hanno incrementato gli acquisti (i volumi sono aumentati del +0,3%), il che significa che la spesa complessiva per i beni di largo consumo nei 21 Paesi europei rilevati da Nielsen è aumentata del +2,8% su base annua.In Italia i prezzi sono solo in lieve aumento, +0,6%, mentre i volumi aumentano del +2,6%, per un incremento totale a valore del +3,1%.Il tasso di crescita a valore della Spagna (+4,2%) è la performance migliore tra i cinque maggiori mercati dell'Europa occidentale, seguita da quella dell'Italia (+3,1%). La Francia registra la crescita più modesta in questo gruppo (+1,0%) e addirittura la quarta più bassa tra tutti i 21 Paesi in esame.La Turchia ha registrato la maggiore crescita degli incassi (+14,9% anno su anno), seguita da Ungheria (+5,3%) e Repubblica Ceca (+5,2%). I(dopo la Spagna, ma prima di Germania, Regno Unito e Francia).