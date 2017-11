Le banche riprendono il rally ma Carige resta indietro

Unicredit

(Teleborsa) - Il comparto bancario di Piazza Affari, in frazionale rialzo dopo un avvio debole, riprende la corsa di venerdì . Il rally era stato alimentato dalle ipotesi di modifiche più favorevoli alla vendita degli NPL anche se la BCE continua a difendere le linee guida proposte L'indice dei bancari italiani guadagna circa mezzo punto percentuale (FTSE IT Banks +0,30%) con+0,58%,+0,51% e+0,49%. Frazionale la salita di+0,23% e+0,42% in avvio di seduta tra le più realizzate.Tra gli altri player del settore,guadagna oltre 4 punti percentuali dopo il recente crollo seguito all'annuncio del maxi-aumento di capitale da 700 milioni . Resta indietro, invece,chementre prende il via la settimana centrale dell' aumento di capitale , operazione che terminerà il prossimo 6 dicembre.