Prezzi petrolio in calo su dati Baker Hughes

(Teleborsa) - Quotazioni del petrolio in raffreddamento, con il future sulche cede lo 0,50% a 63,16 dollari e ilin flessione dello 0,90% a 58,42 dollari.A spingere al ribasso i corsi del petrolio, contribuisce soprattutto il datoLa società di servizi petroliferi ha registrato, la scorsa settimana, un incremento del numero degli impianti di trivellazioni ina 1.138, si tratta di un aumento di 15 unità sul dato della settimana precedente. In particolare, negli Stati Uniti sono aumentati a 923 unità (+8, di cui 7 off-shore), come anche in(+7%).Nel resto del mondo, inil numero di pozzi scende di 10 unità, a differenza dell’che registra un aumento di ben 24 siti.Aumentano le trivellazioni oil di 9 unità, mentre quelle gas sono diminuite a 176 unità. Salgono le trivellazioni orizzontali di 10 unità.Gli investitori restano in attesa del meeting OPEC in calendario a fine mese