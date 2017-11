Airbus, Rolls-Royce e Siemens insieme per l'aereo elettrico entro il 2020

Rolls-Royce

(Teleborsa) - Il costruttore europeo Airbus, il motorista britannicoe il gruppo tedescohanno stretto una partnership per lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo della, spiega Airbus in una nota, è, unin grado di garantire la sicurezza di un motore tradizionale.In un primo momento,. Una volta verificata la maturità del sistema, unSecondo la road-map presentata dalle tre aziende,a bordo di un quadrireattore BEe 146, che verrà usato come piattaforma di test."E-Fan X è unnel prossimo futuro - ha dichiarato il-. Per noi la propulsione elettrica-ibrida è il futuro dell’aviazione".