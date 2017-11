Airbus, sarà Eric Schulz il successore di John Leahy

Airbus

(Teleborsa) -entra nel team, prendendo il posto di, capo delle vendite di Commercial Aircraft dal 1994.54 anni, EVP, Chief of Sales, Marketing & Contracts del settore Commercial Aircraft, Schulz entrerà in azienda ufficialmente a fine gennaio 2018 e riporterà direttamente a Tom Enders, Chief Executive Officer.Schulz viene da Rolls-Royce, dove da gennaio 2016 occupava il ruolo di Presidente – Civil Aerospace.“Siamo lieti che Eric Schulz si unisca alla nostra squadra. Possiede una vasta esperienza internazionale nell’industria aerospaziale, una profonda conoscenza delle operazioni aeree e dei motori aeronautici, e riconosciute competenze nella creazione e gestione efficace di grandi organizzazioni in ambienti complessi. Questa combinazione di competenze ed esperienza fanno di Eric il successore ideale di John Leahy, in un momento determinante nell'evoluzione della nostra azienda”, ha dichiaratoSoprannominato affettuosamente "Mr. Airbus" dalle compagnie aeree di tutto il mondo, John Leahy è entrato in azienda nel 1985, proveniente da Piper Aircraft, e andrà in pensione dopo 33 anni di servizio. Con oltre 16.000 aeromobili venduti sotto la sua direzione, vale a dire il 90% di tutti gli aeromobili venduti da Airbus, John Leahy è una vera e propria leggenda vivente nella storia dell'aviazione.John Leahy rimarrà in Airbus insieme al suo successore per un periodo di transizione di alcuni mesi.