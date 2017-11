Ennio Cascetta RAM, il nuovo modo di affrontare la tematica del trasporto merci

(Teleborsa) - La tematica del trasporto aereo merci per la prima volta affrontata in modo sistematico, Teleborsa ha incontrato. (Rete Autostradale Mediterranee) al quale abbiamo domandato"Le strategie sono innanzitutto quello di fare veramente sistema e questa volta non si tratta di un annuncio ma si tratta di una realtà che già si è sviluppata" ha affermato il manger ricordando l'intervento concreto di operatori del settore ed istituzioni.Cascetta l'accento sulla necessità di "valorizzare appieno il", ricordando che questo settore "è uno dei settori fondamentali per le esportazioni italiane, gran parte dei prodotti di qualità del Made in Italy sono infatti trasportati all'estero via aereo".Il settore "sta conoscendo una crescita enorme a due cifre, 10-11% all'anno, e il programma che si è proposto, grandi investimenti in alcuni grandi hub logistici quali Milano Malpensa, Bologna, Venezia, Roma Fiumicino e Catania, maper consentire lo sdoganamento delle merci mentre sono ancora in volo o addirittura per consentire lo sdoganamento delle merci che arrivano con l'aereo direttamente nel luogo di destinazione, interporto o impianto industriale"."Molto, c'è veramente tanto che si può fare" ha affermato Cascetta, aggiungendo che "lo sviluppo tecnologico ci consente di pensare a un futuro in cui la carta sarà completamente assente,e questo ovviamente consentirà di svolgerle in qualunque momento ed in qualunque punto del viaggio accelerando di molto i processi e riducendo quella bolletta logistica che il nostro paese ancora paga"."Si tratta di circae che potrebbero essere eliminati se avessimo un sistema logistico adeguato agli standard dei migliori paesi europei come la Germania e Olanda" ha spiegato l'amministratore di RAM.